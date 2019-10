António Costa foi também interrogado sobre o facto de PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV terem hoje assumido a mesma posição em conferência de líderes, marcando apenas para quarta-feira a reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre o caso de Tancos, ao contrário do que pretendiam o PSD e CDS-PP.

Questionado se a ‘Geringonça’ voltou a funcionar hoje no parlamento, o secretário-geral do PS não comentou a decisão em concreto da conferência de líderes parlamentares.

"A Geringonça funcionou sempre desde o primeiro dia", comentou.

António Costa recusou-se porém a comentar as declarações da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, sobre uma alegada parcialidade do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, no caso da marcação do debate sobre Tancos.

"Não ouvi essas declarações. E se as tivesse ouvido também não comentava", acrescentou.