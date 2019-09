Afirmando que aqueles grupos fazem dos madeirenses “gato sapato”, Paulino Ascenção questionou “como é possível que um contentor do continente para a Madeira seja mais caro do que do continente para a China?”

“Como é que é possível que uma carrinha comercial transportada no ‘ferry’ de Portimão para o Funchal custe sete vezes mais do que daqui para lá? Temos o mar inclinado?”, acrescentou o candidato.

O cabeça de lista do BE sublinhou que aquelas “fortunas são as grandes conquistas da autonomia” e defendeu que, quando o Governo Regional diz que defende a autonomia e os madeirenses, “está a mentir, está a defender tão só estas famílias, estes privilégios”.

“E a Madeira está a perder população. Nos últimos oito anos foram menos, em média, mil alunos em cada ano letivo e no próximo já está anunciado que são menos 3.600 alunos. E isto é preocupante. Numa região que perde população, algo está errado e isto é a maior prova do grande falhanço deste modelo de desenvolvimento da governação do PSD”, afirmou.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.