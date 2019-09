António Costa falava após a divulgação dos resultados das eleições regionais da Madeira, que o PSD venceu sem maioria absoluta (39,42%), embora com a possibilidade de formar Governo com o CDS, enquanto o PS teve 35,76%.

"Quero reafirmar os compromissos do PS com os madeirenses e porto-santenses, que, como sempre dissemos, seriam independentes da solução governativa que venha a ser encontrada", declarou o líder socialista.

António Costa começou por destacar os "compromissos de assegurar o princípio da continuidade territorial" e, no plano financeiro, "de fazer repercutir nos juros da dívida da Madeira à República a forte redução dos juros da dívida da República em relação ao exterior".

Perante os jornalistas, o secretário-geral do PS afirmou ser sua intenção "continuar a apoiar projetos de interesse comum, como seja o novo Hospital do Funchal".

"Assumimos o compromisso de continuar a trabalhar solidariamente com as instituições da região para defender os seus interesses no quadro da negociação do próximo Quadro Comunitário de Apoio e para defender os interesses da região em Bruxelas em assuntos que se encontram em aberto. Vamos trabalhar em conjunto com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores para o desenvolvimento da autonomia regional no interesse comum das regiões e da República, ou seja, de Portugal", acrescentou.