“Pensem se é entre o mesmo e o mais do mesmo ou se querem escolher a possibilidade de começar a participar e apoiar alguma coisa de novo, que seja efetivamente nova e uma alternativa ao paradigma que nos trouxe até aqui”, apontou.

O cabeça de lista destacou ainda o facto de o partido ter pouco mais de um ano de existência e de, mesmo assim, ter conseguido passar a mensagem às pessoas.

“A certa altura, diziam-nos que éramos um partido das redes sociais. De certa forma fomos porque, de uma maneira barata e descomplicada, conseguimos começar a passar a nossa mensagem e a nossa maneira de ver as coisas”, sublinhou.

Esta é a primeira vez que o IL concorre a eleições legislativas na Madeira.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.