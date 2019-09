“Sabemos dos problemas que existem, sabemos que existem porque o Estado não cumpre a sua função de fiscalização de modo a assegurar que tudo aquilo se passa no Centro Internacional de Negócios se passa com clareza e que tudo o que não se passa com clareza é combatido com firmeza”, disse o candidato.

O cabeça de lista do IL criticou ainda estarem a ser promovidos debates apenas entre os candidatos das chamadas “listas da 1.ª divisão”, como o PS e o PSD, deixando as candidaturas mais pequenas de fora.

“Há que respeitar a possibilidade de todos falarem. Isto aqui não há vencedores antecipados. Ainda ninguém venceu as eleições. Estamos a concorrer em igualdade de circunstâncias”, frisou.

“Há que ter respeito pelas forças políticas mais pequenas e maiores, porque isto é uma democracia e na democracia não há escalonamentos e não há 1.ª, 2.ª ou 3.ª divisões. Há ideias e há debates. Quando isto não acontece, alguma coisa está mal na democracia”, acrescentou.

Nuno Morna fez ainda saber que desafiou o candidato do PS para um debate e que ainda não recebeu resposta: “Mas também não estava à espera que isso acontecesse, porque a IL está na chamada 2.ª ou 3.ª divisão regional dos partidos”, disse.

As eleições legislativas regionais da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.