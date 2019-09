Num comunicado hoje divulgado, Filipe Rebelo defendeu a necessidade de se descentralizarem serviços como forma de fixar a população, sobretudo os jovens, nos seus concelhos de origem.

“A população precisa de encontrar alternativas profissionais nos concelhos mais rurais. Só assim se vão fixar e lá criar as suas famílias", afirmou.

Licenciado em Educação Física e Desporto pela Universidade da Madeira, Filipe Renato da Silva Rebelo, de 39 anos, é também vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal, presidente da Associação de Deficientes da Madeira desde 2008 e vice-presidente da Associação de Natação da região.

Está ligado ao PDR desde 2016 e, no seu percurso político, regista uma passagem pelo PSD, que diz ter durado “apenas um ano” por “preferir minorias a ser marionete”.

Nas últimas autárquicas, integrou a coligação Confiança (PS, BE, MPT e Nós, Cidadãos!), que elegeu o seu agora adversário político Paulo Cafôfo como presidente da Câmara do Funchal.

Foi Cafôfo que o escolheu para administrador da empresa municipal SocioHabita, cargo que ainda exerce.

As eleições legislativas regionais decorrem em 22 de setembro.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.