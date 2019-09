“O PNR veio a Santa Cruz propor um subsídio de três mil euros para cada criança sem agravar o Orçamento Regional, porque o dinheiro aplicado será retirado da Assembleia Regional, com a redução de deputados e redução dos subsídios partilhados, que são as subvenções que atualmente estão em cinco mil euros por cada deputado”, explicou à Lusa o candidato.

Álvaro Araújo referiu, durante uma entrega de panfletos a famílias num parque infantil de Santa Cruz, que o partido quer valorizar as crianças e a natalidade.

“Digamos que este subsídio é aplicar o dinheiro onde ele é útil, porque a natalidade tem diminuído. Por outro lado, no passado havia o subsídio de nascimento e os abonos de família e isso tudo foi retirado. Este subsídio é uma versão diferente. É retirar da assembleia e dar às crianças, que são o futuro do nosso trabalho”, disse.

O candidato do PNR às eleições legislativas da Madeira destacou também que o contacto de hoje com a população visa chamar a atenção para a justiça social, porque atualmente “os governantes colocam as famílias a pagar consoante os rendimentos”.

“Uma família que ganhe cerca de mil euros já é considerada rica e tem de pagar para pôr o seu filho num infantário, nas creches. A mesma família está a pagar 500 euros de casa e depois tem de pagar mais 200 ou 300 euros para colocar a criança na instituição. Sobra pouco para o resto do mês. Contudo, há outros que têm casa gratuita e não pagam nada nos infantários. Está-se a retirar de quem quer realmente trabalhar”, constatou.

No entendimento de Álvaro Araújo, os subsídios deveriam ser para todas as crianças, independentemente do rendimento mensal dos pais.