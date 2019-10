“Votaram mais 130 mil pessoas. O que não se pode dizer é que o governo não criou uma medida para aumentar a participação”, adiantou.

O social-democrata José Cesário tem outra leitura, considerando que o anúncio da formação do Governo antes do conhecimento dos votos dos emigrantes foi de “uma deselegância enorme”.

“Podiam ter esperado um dia e ter anunciado a composição do Governo após o conhecimento dos votos. Porque o Governo emana da Assembleia da República e esta ainda não estava constituída”, afirmou.

Em relação à participação dos emigrantes portugueses neste ato eleitoral, defendeu uma reavaliação do número de deputados eleitos, lembrando que há distritos com este nível de participação, mas com maior número de deputados no parlamento.

Questionado sobre o impacto que o anúncio do Governo antes dos votos dos emigrantes serem conhecidos poderá ter nas próximas eleições, José Cesário disse esperar que não tenha reflexos, embora reconheça que “há muita gente incomodada”.

“Há muita gente desconfortável. Dezenas de pessoas mandaram-me mensagens revelando o incómodo em relação a isso. Espero que o tempo ajude a ultrapassar esta questão”, frisou.