"Felicitei [Pedro] Sánchez Castejon pela vitória nas eleições espanholas, marcadas por uma forte participação cívica", escreveu António Costa, numa mensagem na rede social "Twitter".

O PSOE (socialista) foi o partido mais votado, com 28,8% dos votos, nas eleições gerais realizadas hoje em Espanha, com o conjunto da direita a não conseguir alcançar a maioria absoluta apesar da forte subida do Vox (extrema-direita).

Quando estão escrutinados 94,21% dos votos, o PSOE elege 122 deputados (28,8% dos votos) no Congresso dos deputados, o PP (Partido Popular, direita) 65 (16,7%), o Cidadãos 57 (15,8%), o Unidos Podemos 42(extrema-esquerda) 42(14,3%) e o Vox 24(10,2%).

A futura composição da câmara baixa das Cortes Gerais espanhola está assim repartida por estes cinco partidos e por outros regionais mais pequenos, como os separatistas catalães e os nacionalistas bascos.

Como partido mais votado, o PSOE vai tentar encontrar o apoio de outros para tentar alcançar uma maioria absoluta de 175 mais um num total de 350 deputados.