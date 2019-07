O deputado, eleito nas legislativas de 2015 pelo círculo de Braga, foi excluído das listas à Assembleia da República para as eleições de outubro por "vontade expressa" da Direção Nacional do Partido.

Na sexta-feira, o secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou que o nome de Hugo Soares foi o "único vetado" nas listas às legislativas, ainda antes da reunião do Conselho Nacional, que ainda decorre, em Guimarães.

"Carrego com orgulho essa medalha ao peito porque é um veto cheio de futuro", disse Hugo Soares a discursar no Conselho Nacional, segundo disseram à Lusa fontes presentes no momento, tendo abandonado a reunião logo depois.

À entrada da reunião, Hugo Soares disse que vinha falar com o presidente do partido "cara a cada, olhos nos olhos", com Rui Rio e a Direção Nacional.

Segundo uma das fontes do partido, o deputado começou por acusar Rui Rio de "não gostar" do partido por este não "respeitar a militância nem as estruturas do partido e as suas escolhas".

Hugo Soares afirmou ter sabido pela comunicação social que tinha sido excluído das listas por veto (Hugo Sares foi a indicação da concelhia de Braga para a lista do distrito à Assembleia da Republica).

A Rui Rio terá pedido que "a raiva" que tem ao PSD a coloque "contra o PS" porque, disse, "a fazer jus às suas palavras perde sondagens, mas ganha eleições".

O discurso do deputado terminou com a afirmação que "também está" no combate ao PS.

A reunião, que começou cerca das 22:00 serviu para aprovar o programa eleitoral do PSD com 17 abstenções, numa reunião em que foi também ratificado o nome de José Manuel Bolieiro como novo 'vice' do partido.

De momento estão a ser discutidas as listas a deputados para as eleições legislativas de 06 de outubro.