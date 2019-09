Para o líder comunista, "o capitalismo não é verde" e protagoniza a "predação de recursos à escala planetária".

"Hoje aparece aí muita gente a pôr-se em bicos de pés. ‘Os Verdes' foram pioneiros e com grande intervenção no plano da defesa do ambiente", insistiu.

"Você pode gostar de comer vegetais, eu também gosto, mas a maioria dos portugueses que estiver a ouvir isto diz assim: ‘está bem, mas um bom bife também calha bem'. Esta visão repressiva de impor a um povo - com a sua cultura, a sua gastronomia, as características próprias que o país tem – [e] pensar que a produção nacional, designadamente de carne e de leite, são um mal a abater, nós não concordamos nada com isto", afirmou, numa clara referência ao dirigente do PAN e deputado único daquela força partidária, André Silva.

Jerónimo de Sousa declarou que não conhece "ninguém que não goste de proteger e defender os animais, mas não se adulterem nem subvertam princípios fundamentais do relacionamento do Homem com o próprio animal".

"Ouvi um candidato, que agora descobriu a ecologia e o ambiente, a dizer uma coisa espantosa: ‘termine-se a produção de carne e de leite’. Uma proposta destas está a dizer, por exemplo, ao povo açoriano para fechar as ilhas e vir embora porque não têm meios de subsistência. O caminho tem de ser outro. Temos de afirmar a produção nacional”, defendeu.

“Naturalmente, temos preocupações em relação às culturas intensivas, a produtos que não são escoados porque os grandes interesses agroalimentares não deixam prevalecer a pequena produção, temos um mundo de problemas. Mas continuo a considerar que é possível uma outra política ambiental onde o Homem possa conviver com a natureza e outros seres", disse, novamente tomando o PAN como alvo.

Ao longo da entrevista, o líder comunista voltou a defender que "avançar é preciso" e "andar para trás não", reiterando que "um PS com mãos livres", ou seja, maioria absoluta, pode levar a retrocessos nas medidas políticas, pois é vulnerável "à política de direita e imposições da União Europeia".

Ainda assim, fez um balanço positivo dos últimos quatro anos de legislatura, valorizando os avanços conseguidos em devolução de rendimentos e direitos, frisando o contributo de PCP e PEV.

A nível nacional, há quatro anos, a CDU foi a quarta força política mais votada, com 8,3% (445.980 votos), sendo que PSD e CDS-PP (36,9%) também concorreram coligados, e alcançou 17 mandatos na Assembleia da República, imediatamente atrás do BE (10,2%) e do PS (32,3%).

Desde que Jerónimo de Sousa é o líder dos comunistas (novembro de 2004), a CDU conseguiu sempre ir aumentando o número de deputados no parlamento: 14 em 2005, 15 em 2009, 16 em 2011 e 17 em 2015.