"Nós defendemos que o ensino precisa de ser um ensino gratuito. Este é o objetivo número um", disse Joacine Katar Moreira à Lusa, justificando a medida uma vez que há "investimento de todos os cidadãos”, em termos monetários, com um esforço enorme e por vezes "com ordenados miseráveis" no setor.

A candidata do Livre participava numa ação de campanha na Cidade Universitária, em Lisboa.

O objetivo do partido é que "haja uma universalização dos serviços essenciais, e entre eles a educação e o acesso ao ensino superior", frisou.

Questionada se o Livre tem maior adesão nos círculos académicos do que no resto do país, Joacine Katar Moreira considerou normal que assim seja.

"É normalíssimo que o ambiente académico e o ambiente universitário nos receba de braços abertos, exatamente porque as nossas ideias têm mostrado sucessivamente que nós somos o único partido com uma ótica de futuro", afirmou a historiadora, referindo-se à ideia da convergência à esquerda avançada há quatro anos, ainda antes da criação da atual solução governativa.