Para Álvaro Araújo, que é enfermeiro de profissão, este modelo "iria permitir ao cidadão trabalhador que está em lista de espera afluir ao sistema privado e ver a sua doença ser resolvida o mais precocemente possível".

Segundo o candidato, isso permitira que o setor público tivesse uma menor afluência e "em três a quatro anos seria alcançado um equilíbrio entre o público e o privado".

"O cidadão que não desconta, os desempregados e os subsidio dependentes iriam continuar a ter a saúde gratuita no setor público", adiantou.

Nas regionais de 2015, o partido obteve 1.052 votos (0,82%) e não conseguiu eleger qualquer representante para a Assembleia Legislativa da Madeira.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.