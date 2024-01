“Já sou uma pessoa adulta, mas sinto que tenho força e energia para trabalhar e cumprir as tarefas que o país enfrenta”, disse Putin, de 71 anos, que vai concorrer à reeleição em março para permanecer à frente do Kremlin até 2030.

Num encontro com residentes em Anadir, a capital da região autónoma de Chukotka, no Extremo Oriente russo, Putin disse que passa pelo menos duas horas por dia a fazer desporto para se manter em forma, quando lhe perguntaram como lida com a carga de trabalho do seu cargo.

O encontro do chefe de Estado com um pequeno grupo de residentes em Anadir foi transmitido pela televisão estatal. A visita a Chukotka é a primeira do Presidente russo ao território de mais de 720.000 quilómetros quadrados, uma área maior do que a França, mas com uma população de apenas cerca de 50.000 habitantes.

A região inóspita, banhada pelos oceanos Pacífico e Ártico e separada do Alasca pelo Estreito de Bering, recebeu Putin com temperaturas de 30 graus negativos.

Em Anadir, Putin revelou que tinha planeado visitar também a república vizinha de Yakutia, mas teve de desistir devido às más condições climatéricas.

“Tinha planeado voar para Yakutia, mas o avião não pode aterrar [lá]. A viagem teve de ser cancelada”, disse.

As temperaturas na república de Yakutia, com mais de 3,1 milhões de quilómetros quadrados e menos de um milhão de habitantes, foram hoje de 47 graus negativos, as mais baixas do país.