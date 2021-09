Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se irá apoiar Rui Costa nas eleições do Benfica, marcadas para 09 de outubro, o técnico dos ‘encarnados’ lembrou o passado que tem em comum no clube com o antigo jogador, e agora presidente, para reforçar a sua posição.

“Este já é o oitavo ano que o Rui Costa trabalha comigo, portanto não precisa de eleições para eu apoiar o Rui Costa. O Rui Costa sabe que eu apoio-o sempre”, atirou o técnico dos ‘encarnados”.

Por outro lado, Jesus recusou traçar “cenários” para o futuro, já que não sabe “o que vai acontecer”, preferindo focar-se no presente do clube.

“O que sei é que o Rui Costa, neste momento, é o meu presidente. É o presidente e é a estrutura que está a definir as decisões do Benfica e é isso que tenho de fazer como treinador”, concluiu.

O Benfica escolheu no início deste mês o dia 09 de outubro como a data das eleições para os órgãos sociais do clube, um ano depois de Luís Filipe Vieira ter sido reconduzido no cargo.

O anterior líder dos ‘encarnados’ renunciou à presidência em 15 de julho último, após ter sido eleito pela primeira vez para o cargo em 2003 e ter-se tornado no presidente com mais tempo na liderança do Benfica.

Vieira foi um dos quatro detidos no processo Cartão Vermelho, que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

O antigo futebolista Rui Costa, antigo administrador da SAD e vice-presidente na direção de Vieira, assumiu a liderança do clube e da SAD.