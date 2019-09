Fonte da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) tinha avançado na quarta-feira à agência Lusa que as listas de candidatos às eleições legislativas iriam ser divulgadas hoje, uma vez que só nesta altura estariam "definitivamente consolidadas".

No website da responsabilidade da SGMAI — que pode consultar aqui —, já é possível consultar estas listas, no separador "Candidatos", podendo os interessados escolher visualizar por círculos eleitorais ou por partidos e coligações.

Estão igualmente já disponíveis imagens dos boletins de voto de cada um dos 22 círculos eleitorais, bem como um separador com as ligações para as páginas dos partidos e coligações concorrentes às eleições legislativas e fontes de informação relacionada com este ato eleitoral.

Será nesta mesma página que no dia 6 de outubro vão ser conhecidos, a partir das 20:00, os resultados do escrutínio provisório das eleições legislativas, sendo os dados atualizados ao longo da noite pela SGMAI.