As eleições para a escolha do próximo líder parlamentar vão decorrer na quinta-feira, dia de sessão plenária na Assembleia da República, e os cinco deputados terão oportunidade de votar entre as 15:00 e o final do plenário.

As candidaturas a presidente da bancada parlamentar centrista "podem ser apresentadas até à véspera", quarta-feira, indicou a mesma fonte.

Na semana passada, o atual líder da bancada do CDS-PP, Telmo Correia, anunciou a convocação de eleições para a escolha de um novo presidente do grupo parlamentar, mas ainda não esclareceu se irá recandidatar-se.

Na altura, Telmo Correia disse também que a convocação de eleições "estava prevista" no seu entendimento, pelo facto de o mandato "ser anual", uma vez que o regulamento parlamentar do CDS prevê um mandato por sessão legislativa.

O deputado foi eleito líder da bancada centrista em 18 de fevereiro do ano passado, por unanimidade, sucedendo a Cecília Meireles que, depois do congresso que elegeu Francisco Rodrigues dos Santos como presidente do CDS-PP, manifestou vontade de deixar o cargo que ocupava desde as legislativas de 2019.