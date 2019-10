O método d'Hondt é utilizado a partir dos resultados obtidos em cada círculo eleitoral, que no caso das eleições legislativas são 22 (correspondentes aos 18 distritos do continente, as duas regiões autónomas - Açores e Madeira - e círculos de emigração - Europa e Fora da Europa).

A partir do número de votos obtidos e dos mandatos a atribuir em cada círculo eleitoral, é desenhada uma tabela que se baseia, primeiro, no total dos votos obtidos por cada partido, seguindo-se posteriormente uma divisão por dois, três, quatro, e assim sucessivamente, sempre a partir do total total.

Assim, na primeira linha da tabela do método d'Hondt estará o resultado dos votos por cada partido. Na segunda linha, o total de votos de cada partido a dividir por dois, na terceira o total de cada dividido por três, e assim sucessivamente.

O processo de divisão sucessiva é parado quando todos os mandatos estiverem atribuídos.

Se em dado círculo eleitoral, por exemplo, houver cinco mandatos para atribuir, os cinco maiores números presentes na tabela total, e obtidos através deste cálculo, corresponderão, cada um, a um mandato atribuído.

A dimensão dos mandatos a atribuir em cada círculo eleitoral corresponde à dimensão populacional de cada um, o que explica a diferença do maior número de mandatos a atribuir em círculos com maiores áreas urbanas (por exemplo Lisboa, Porto, Braga ou Setúbal), e menor noutros, onde a população é menor (como Bragança ou Portalegre).