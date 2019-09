"Que segurança é que se pode ter com empresas com prejuízos nestas ordens, e sem se saber, exatamente, qual vai ser a solução", perguntou Maria Cidália Guerreiro.

A candidata do PCTP/MRPP considera a aviação "um setor prioritário", considerando que se continua com o projeto do novo aeroporto do Montijo e ampliação do Humberto Delgado, em Lisboa, "e não se faz um aeroporto de raiz porque não há dinheiro".

"E não há dinheiro porquê? Não há dinheiro porque temos de pagar uma dívida, e temos que ter uma dívida à qual somos obrigados e à qual não fazemos frente", considerou.

Maria Cidália Guerreiro crê que a solução atualmente em 'cima da mesa' para o aeroporto de Lisboa "não é um bom investimento".

"Quanto ao aeroporto Humberto Delgado, está mais que provado que não tem capacidade, não há capacidade de resposta, e portanto tem que haver uma alternativa", afirmou, acrescentando que na solução "Humberto Delgado + 1, em menos de 10 anos, a capacidade está esgotada".

A candidata do PCTP/MRPP advogou que "a alternativa tem de ser outra: tem que haver um aeroporto internacional que seja uma oposição a Madrid e que dê uma centralidade ao país, porque a tem", apelidando a posição geoestratégica nacional de "importantíssima", mas "a que não está a ser dado relevo nenhum".