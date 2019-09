“Em Lisboa, nas europeias, tivemos ao todo 1,9%, mas em Lisboa tivemos 3%, isso dá para eleger pelo menos dois deputados. É para isso que estamos a trabalhar”, disse aos jornalistas Pedro Santana Lopes durante uma visita ao Bairro da Boavista, em Lisboa, frisando que “no terreno a recetividade tem sido extraordinária”.

Durante a campanha para as legislativas, o cabeça de lista por Lisboa afirmou que vai ser igual a si próprio, andar na luta e em contacto com pessoas, pretendendo chamar a atenção para a questão do voto útil, que atualmente não se coloca.

“Chamar a atenção para a importância de, em primeiro lugar, as pessoas não olharem, como olharam na Madeira, ao voto útil. O que interessa é cada um votar na força politica que prefere, como se provou nas eleições quando António Costa formou Governo. Não é precioso ganhar as eleições para formar Governo, é preciso depois renuir uma maioria”, sustentou .

Durante e visita ao Bairro da Boavista, Pedro Santana Lopes contactou com a população e ouviu dos responsáveis da associação de moradores os principais problemas, que passam pela saúde e segurança.