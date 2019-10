Em terceiro lugar, ficou o BE, com 498.549 votos, 9,52% do total, 10,01% dos votos expressos, e 19 deputados, seguindo-se, em quarto lugar, a coligação CDU, formada por PCP e PEV, com 332.018 votos, 6,34% do total, 6,66% dos votos expressos, e 12 deputados.

O CDS-PP é a quinta força política, com 221.094 votos, 4,22% do total, 4,44% dos votos expressos, e cinco deputados, e a sexta força política é o PAN, com 173.931 votos, 3,32% do total, 3,49% dos votos expressos, e quatro deputados.

Ainda nos partidos com assento parlamentar, o Chega teve 67.502 votos, 1,29% do total, 1,35% dos votos expressos, seguindo-se a Iniciativa Liberal, com 67.443 votos, 1,29% do total, 1,35% dos votos expressos, e o Livre, com 56.940, 1,09% do total, 1,14% dos votos expressos. Cada um elegeu um deputado.

O PCTP/MRPP teve 36.006 votos, 0,72%, o R.I.R. alcançou 35.169 votos, 0,71%, o PNR 16.992 votos, 0,34%, o MPT 12.888, 0,26%, o Nós, Cidadãos! 12.346 votos, 0,25%, o PDR 11.674 votos, 0,23%, o PURP 11.457, 0,23%, o JPP 10.552 votos, 0,21%, o PPM 8.389 votos, 0,17%, o PTP 8.271 votos, 0,17%, e o MAS 3.243, 0,07% – referindo-se estas percentagens aos votos expressos.