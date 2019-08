De acordo com o mapa-calendário disponibilizado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e que é baseado na legislação eleitoral, entre os dias 28 de agosto e 1 de setembro as listas “são expostas nas sedes das comissões recenseadoras” para consulta e eventual reclamação.

No ano passado, foram publicadas diversas alterações às leis eleitorais e à lei do recenseamento eleitoral, sendo uma delas que o recenseamento de cidadãos residentes no estrangeiro passa a ser automático, desde que tenham cartão de cidadão.

Nas últimas eleições, para o Parlamento Europeu, que decorreram em 26 de maio, foram chamados à urnas um total de cerca de 10,7 milhões de eleitores, sendo que o número de eleitores residentes no estrangeiro passou de menos de 300 mil nas eleições de 2014 para 1.431.825, resultado do processo de recenseamento automático.

De acordo com o mapa-calendário, os eleitores residentes em território nacional que pretendam exercer o voto antecipado em mobilidade (outra das novidades introduzidas), devem manifestar essa intenção entre 22 e 26 de setembro, “por via postal ou por meio eletrónico disponibilizado para esse efeito pela administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna”.

No domingo antes da data das eleições, em 29 de setembro, estes eleitores devem dirigir-se à mesa de voto em que escolheram exercer o seu direito, de forma a poderem votar.

No caso dos eleitores que estejam presos ou internados num estabelecimento hospitalar, podem requerer o voto antecipado até 16 de setembro, sendo que poderão votar entre 23 e 26 de setembro, mediante deslocação ao estabelecimento do presidente da Câmara Municipal respetiva, ou do vereador por quem se fizer substituir, acrescenta o documento.