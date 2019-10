O líder do PSD aproveitou para fazer o avisto também ao partido, “com toda a frontalidade e em tempo útil”, e com a comunicação social a gravar.

“Isto de não ir para a administração pública colocar os familiares e os militantes do PSD é um compromisso que tenho com Portugal, mas é um recado que também tenho para dentro do meu próprio partido”, disse.

O líder do PSD não deixou de referir as suas origens portuenses, as mesmas do fundador do partido Francisco Sá Carneiro.

“Temos a possibilidade de, no domingo, 40 anos depois de 1979 o Porto voltar a ter um primeiro-ministro daqui oriundo”, apelou.

Já depois do final do discurso – que voltou a ser pontuado por versos musicados -, o líder do PSD explicou que não haveria atuação de uma banda musical devido à morte do fundador do CDS-PP Freitas do Amaral, em memória de quem pediu um minuto de silêncio.