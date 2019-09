A volta nacional do partido arrancou centrada na temática da saúde, porque, na opinião de Rui Rio, este assunto “é o que toca mais de perto os portugueses” e tem "muita, muita, muita importância", o que justifica esta "visibilidade simbolicamente no primeiro dia de campanha oficial".

Fazendo uma avaliação dos últimos quatro anos de governação socialista, o líder do PSD referiu que “naturalmente que há muita coisa a corrigir e muita coisa negativa” e sustentou que a degradação a que se tem assistido no Serviço Nacional de Saúde (SNS) é "particularmente preocupante". Por isso, o diagnóstico que faz "é mau, é muito mau" e o principal problema que encontrou foi a falta de pessoal.

"Resolver os problemas naturalmente não é fácil mas há algumas coisas que se podem facilmente corrigir e melhorar", afirmou, notando que o ano está quase a terminar e "ainda não saiu o relatório e contas do Serviço Nacional de Saúde".

O também candidato pelo Porto suspeita que o documento "não vai sair antes de 06 de outubro, apesar de reportar a 2018", e antecipa que "os números estão ainda pior" do que é possível imaginar.

Questionado se o PSD tem responsabilidade quanto ao estado atual do SNS, Rui Rio assinalou que a 06 de outubro não se "vai julgar aquilo que aconteceu desde 25 de abril de 1974 até hoje", mas sim "aquilo que aconteceu nos últimos quatro anos".

Apesar de reconhecer que o "PS herdou seguramente problemas", advogou que o SNS "em 2019 está pior do que aquilo que estava em 2015, independentemente de em 2015 já ter problemas".

"Se nós ganharmos as eleições e governarmos o país, quatro anos depois estará melhor mas não estarão os problemas todos resolvidos", acrescentou, antecipando como primeira medida uma mexida nos "critérios de gestão".

Na ocasião, o presidente do PSD foi confrontado também com uma notícia publicada hoje pelo Diário de Notícias, segundo a qual a direção do partido está incomodada com a presença num comício em Leiria do antigo líder do PSD Marques Mendes, a convite da cabeça de lista por aquele círculo, e líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes.

Rio respondeu não ter conhecimento “de nenhuma notícia”, mas ressalvou que esta é “uma matéria do foro interno do PSD”.

“Neste momento, a última coisa que eu vou fazer é um comentário a questões do foro interno do PSD”, salientou.

Apesar da insistência dos jornalistas num comentário à presença de Marques Mendes, o presidente do PSD não se alongou: “Não vejo com bons nem com maus olhos porque não me vou pronunciar sobre questões internas do PSD”.

(Notícia atualizada às 15h41)