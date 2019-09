“De experiência a minha chega e sobra, o que queremos é pessoas que venham sem tiques nem manhas”, defendeu.

Para o Alentejo, o presidente do PSD defendeu o reforço do investimento, em particular nas ligações ferroviárias e rodoviárias para potenciar os investimentos já existentes na região, como o aeroporto de Beja, e questionou por que razão não abrem os troços já concluídos de autoestrada.

“Uma autoestrada que está feita, 12 quilómetros que estão feitos, estão acabados há não sei quanto tempo. Estão acabados e não abrem? Não abrem porquê?”, questionou.

Antes, o cabeça de lista Henrique Silvestre disse temer que o Alentejo “vire um deserto” devido ao despovoamento do interior, e manifestou vontade de querer ser “uma voz ativa” na Assembleia da República para impedir que tal aconteça.

Antes do almoço, Rui Rio visitou a adega da Ribafreixo, que exporta “cerca de 40% da sua produção”, local onde ficou a conhecer o processo de produção dos vários vinhos até chegar à garrafa.

Durante a visita, o líder do PSD esteve numa câmara de baixa temperatura, mas o cabeça de lista por Beja aproveitou para alertar Rio para cuidar da sua saúde: “Cuidado para não se constipar que nós precisamos de si, está frio”.

Rui Rio, que admitiu ser um apreciador de vinho, quis saber também qual o ano que consta na garrafa, tendo ficado a saber que “é sempre o ano da colheita”.

Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP elegeu um dos três deputados escolhidos pelo círculo de Beja, a social-democrata Nilza de Sena, que não integra desta vez a lista de deputados.