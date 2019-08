“Eu não quero entrar no leilão que tem havido, que eu considero quase pornográfico, de propostas de baixa de impostos, porque acho que isso é mau. Os partidos da oposição aparecem a dizer - e o Governo também já veio falar em baixa de impostos - eu baixo x e o outro baixa y e o outro y + 3”, argumentou Santana Lopes.

Em entrevista à Lusa, o antigo primeiro-ministro e presidente do PSD, que em 2018 fundou a Aliança, sustentou que é preciso baixar o IRC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas) para chamar investimento, apontando que grandes empresas portuguesas “têm a sua sede na Holanda, que tem uma política fiscal muito agressiva para chamar os grandes grupos”.

“O que eu estou a dizer do IRC é mesmo por considerar que é muito importante para Portugal. Eu gostava de baixar muito mais sobre as famílias e sobre as pessoas e os rendimentos do trabalho, só que o dinheiro não chega para tudo enquanto a economia não crescer”, justificou.

A proposta fechada só será conhecida no programa eleitoral, que é divulgado em 06 de setembro.

No plano fiscal, a Aliança defende também “a redução do IMT [Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis] para jovens até 30 ou casais com média até 35 anos, e o aumento à dedução à coleta dos lucros das empresas que sejam reinvestidos no capital ou em ativos das empresas”.