O crescimento forte dos ecologistas dá a cor verde, que todos reconhecemos de esperança, como mudança mais estimulante nestas eleições europeias. A realidade de alterações climáticas e perda de biodiversidade, explicada pela maior parte dos sábios do planeta impôs-se aos artifícios das campanhas dos partidos tradicionais. Os Verdes são o segundo partido mais votado na Alemanha (à frente do histórico SPD) e o terceiro em França (diante dos partidos tradicionais ao centro).

O nacional populismo, visto como direita extrema, cresce em todo o continente, fica com muitos deputados (tinha 155, fica com 171 entre 751 – serão menos com o Brexit) como “cavalo de Tróia” no Parlamento Europeu, mas sem chegar aos 25% ou percentagem maior que algumas sondagens previam. A Liga de Salvini triunfa em Itália com 34% (o Partido Democrático, de centro-esquerda, surpreende ao chegar aos 25% e o Cinco Estrelas abre crise ao cair para 18%), Orbàn arrasa na Hungria (56%), Farage impõe-se no Reino Unido, Le Pen ganha em França – mas com um resultado inferior ao que tinha conseguido na anterior eleição europeia, há cinco anos: agora, com menos um ponto percentual e menos um deputado. A grande alteração em França é o colapso dos partidos tradicionais, tanto o socialista como o republicano. A clivagem política deixou de ser entre RPR e PS, passou a ser entre o centro de Macron e a direita de Le Pen.

Na Polónia, o conjunto de partidos pró-europeus (Coligação Europeia, 38,4%, 21 deputados e Partido Primavera, 6,7%, três deputados) está ombro a ombro com o nacionalcatolicismo do PiS de Kaczynski (43,1%, 24 deputados).

Ninguém duvida que a direita ultranacionalista (de Salvini, de Le Pen, de Orbàn e outras) vai levantar muito a voz no Parlamento Europeu. Mas há maioria absoluta dos partidos pró-europeus, com uma novidade: vai ser necessária maior negociação política.