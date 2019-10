Neste círculo, o PS obteve 40,06% dos votos e elegeu três deputados, o PSD 30,21% e elegeu dois.

Os votos brancos e nulos foram menores do que os 7,97% conseguidos pelo Bloco de Esquerda (BE), mas acima dos 4,80% do CDS-PP, que ficou em quarto lugar.

Em Coimbra, votos brancos (3,38%) e nulos (1,87%) alcançaram 5,25%, num círculo onde a abstenção ficou nos 46,34%.

O PS venceu neste distrito com 39,02% e elegeu cinco deputados, seguido do PSD com 26,61% e três deputados e do Bloco de Esquerda, que, com 11,18%, conseguiu eleger um deputado.

A CDU conseguiu 5,59% dos votos, seguida do CDS-PP, que alcançou 3,48% dos votos, menos do que os 5,25% dos brancos e nulos juntos.

Na Guarda, 5,32% dos votantes votaram em branco ou nulo.

Num distrito onde a abstenção foi de 49,42%, o PS (37,55%) elegeu dois deputados e o PSD (34,37%) um.

Os brancos e nulos representaram menos votos do que a terceira força política, o BE (7,81%), mas mais do que a quarta, o CDS-PP, com 4,99% dos votos.

Já em Leiria, brancos (3,67%) e nulos (2,30%) foram 5,97% dos votos, num círculo onde o quarto partido mais votado foi o CDS-PP, com 5,32%.

Num distrito onde 46,12% dos eleitores inscritos não foram votar, o PSD (33,52%) elegeu cinco deputados, o PS (31,07%) quatro e o BE (9,36%) um.

O PS, com 36,6% dos votos e com 106 deputados, venceu as eleições legislativas de domingo sem maioria absoluta e terá de tentar a repetição de uma solução de Governo à esquerda, numa eleição marcada pela derrota histórica da direita e pela entrada de três novos partidos no parlamento.