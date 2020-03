A alternativa encontrada foi a intensificação da campanha eleitoral através da Internet.

Também o interesse pela votação por correspondência aumentou nos últimos dias. De acordo com um estudo feito pela agência de notícias alemã DPA em dez cidades, a solicitação de voto por correio é muito superior à registada em 2014.

Um dos candidatos do partido “Freie Wähler” à freguesia de Bonstetten, com 1.400 habitantes, foi, na semana passada, diagnosticado com Covid-19.

De acordo com um porta-voz, o advogado teve uma “campanha eleitoral intensa” o que levou as autoridades a deixar um apelo público a todos a quem “apertou a mão”.

Hoje, além do reforço dos desinfetantes nas salas de votos, os eleitores podem usar a sua própria caneta, caso não queiram utilizar a disponibilizada na cabine de voto.

Segundo o presidente da câmara de Munique, Dieter Reiter, o perigo do contágio nas eleições “será menor do que em qualquer supermercado”.

A Baviera foi o primeiro Estado da Alemanha a registar um caso do novo coronavírus, a 27 de janeiro de 2020.

De acordo com diversas sondagens conduzidas individualmente nas principais cidades, o candidato do Partido Social Democrata (SPD) deverá ser reconduzido no cargo.

Já em Nuremberga, tudo aponta para uma segunda volta entre os candidatos do SPD e da CSU.