São tantos quantos os Estados-membros da União Europeia (ainda a contar com o Reino Unido) e decidiram participar na campanha "Desta vez eu voto" (#destavezeuvoto).

No vídeo da campanha do Sindicato dos Jornalistas, desenvolvido no âmbito do projecto “Uma Imprensa livre, uma Europa democrática”, estes dão conta dos motivos que os levam às urnas.

Futuro, paz, liberdade, solidariedade, por Portugal, pela esperança.

São muitos os motivos que levam estes jornalistas às urnas, sendo eles: Luísa Meireles (Lusa), Nuno Tiago Pinto (Sábado), Mário Cruz (Lusa), Ricardo Ramos (Correio da Manhã), Margarida Peixoto (Jornal de Negócios), Ricardo Alexandre (TSF), Patrícia Viegas (Diário de Notícias), Joaquim Dâmaso (Região de Leiria), Alexandra Barata (Freelancer), Raquel Morão Lopes (Antena 1/RDP), Leonete Botelho (Público), Filipe Fialho (Visão), José Carlos Vasconcelos (Jornal de Letras), Catarina Santos (Observador), Manuela Goucha Soares (Expresso), João Porfírio (Observador), Marina Pimentel (Rádio Renascença), Catarina Fernandes Martins (Freelancer), Jorge Freitas de Sousa (Diário de Notícias da Madeira), Miguel Guarda Rádios (JM/FM Calheta-Santana), Nuno Barraco (Linhas d’Elvas), Ana Ribeiro Rodrigues (Notícias da Covilhã), José Manuel Ribeiro (O Jogo), Rafael Barbosa (Jornal de Notícias), Teresa Canto Noronha (SIC), Filipe Caetano (TVI), Paulo Barriga (Projeto Literacia para os Media).

No próximo domingo, 26 de maio, as urnas abrem às 08h00 e fecham às 19h00 (hora de Portugal Continental).