Em nota de imprensa, a EDP explica que o fornecimento de eletricidade na ilha "era de algumas horas e condicionado ao consumo, sendo realizado com recurso a geradores alimentados a diesel".

O investimento agora concluído e posto a funcionar permite "substituir o combustível por fontes de energia renovável, garantindo a qualidade e continuidade de serviço, a redução das emissões de dióxido de carbono (cerca de 40 toneladas por ano) e a preservação do património natural".

"Este projeto permitiu encontrar uma solução mais eficiente e sustentável a longo prazo, tornando a ilha da Berlenga uma referência", referiu João Marques da Cruz, administrador executivo da EDP com o pelouro da Distribuição, citado na nota de imprensa.

"A instalação de um parque de painéis fotovoltaicos permitiu-nos ultrapassar mais uma etapa na consolidação do estatuto de Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO, bem como dotar aquele território de equipamentos, infraestruturas e serviços que permitirão entendê-lo no futuro próximo como autossuficiente, mais sustentável e protegido", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Peniche, no distrito de Leiria, Henrique Bertino.