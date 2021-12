Esta tendência está a “minar os esforços para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e pode colocar potencialmente a procura de carvão a caminho de um novo máximo no próximo ano”, realçou a AIE.

No seu documento — “Coal 2021” -, a agência detalhou que a produção de eletricidade a partir do carvão, depois de ter baixado em 2019 e 2020, deve subir nove por cento em 2021, para um nível inédito de 10.350 terawatt-horas.

A subida da produção resulta da rápida reanimação económica, que fez aumentar a procura de eletricidade muito mais depressa do que a capacidade de satisfação das ofertas não baseadas em carvão.

O acentuado crescimento dos preços do gás também contribuiu para o desvio do consumo para a eletricidade cuja produção é baseada no carvão, ao torná-la mais concorrencial com base no preço.

“O carvão é a principal fonte emissora de dióxido de carbono e o historicamente elevado nível de eletricidade gerada com carvão é um sinal preocupante do quão afastado o mundo está do caminho de colocar as emissões na direção de zero”, disse o diretor da AIE, Fatih Birol.

“Sem ações imediatas e fortes dos governos para reduzirem as emissões a partir do carvão — de uma forma que seja justa, acessível e segura para os afetados -, vamos ter poucas hipóteses, se é que teremos mesmo alguma, de limitar a subida da temperatura média global em 1,5ºC”.