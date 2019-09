A porta-voz principal da Comissão esclareceu ainda que os serviços do executivo comunitário oferecem “aconselhamento técnico” relativamente à declaração de interesses financeiros dos futuros comissários e que foi nesse sentido que Elisa Ferreira recorreu aos mesmos.

Na quarta-feira, o diário belga Le Soir apontou Elisa Ferreira como “mais um caso problemático” na Comissão de Ursula Von der Leyen, com o seu editor de Internacional, Jurek Kuczkiewicz, a escrever no Twitter que a futura responsável pela pasta da Coesão, na qual estão integrados os fundos comunitários, é casada com o presidente do (CCDR-N), “a entidade que distribui os fundos estruturais na região norte de Portugal”.

Também a eurodeputada francesa de Os Verdes Marie Toussaint apontou, numa publicação no Twitter, a existência de um conflito de interesses.

"A portuguesa Elisa Ferreira era vice-governadora do Banco de Portugal quando um banco estatal financiou o projeto de uma empresa cujo vice-presidente era o seu marido. É nomeada para os fundos regionais quando o seu marido é responsável por esses fundos para Portugal. Keep cool", escreveu.

