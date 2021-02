"Fora do Twitter por algum tempo", anunciou aos seus 44,8 milhões de seguidores, sem dar mais pormenores.

Na semana passada, Elon Musk mostrou o seu apoio no Twitter a investidores do site Reddit que se coordenaram para comprar ações da Gamestop, uma loja de jogos em apuros, cujas ações subiram mais de 680%, segundo a CNN.

Uma publicação, horas depois, sobre seu “amor” pela empresa de mercado online Etsy, e sobre ter comprado um capacete de lã para o seu cão, geraram um aumento nas ações da empresa em 8%, segundo a CNBC.

Elon Musk também agitou os mercados nas últimas semanas, quando editou o seu perfil do Twitter para colocar apenas "#bitcoin" na sexta-feira, o que levou a um disparo de cerca de 20% da criptomoeda.

A sua presença no Twitter já lhe valeu problemas judiciais no passado. Em 2018, Musk teve de deixar a presidência do conselho de administração da Tesla após um “choque” com a Comissão de Bolsa e Valores americana, que o acusou de ter enganado os investidores ao ‘tweetar’ sobre uma possível retirada da Tesla dos parques.

Elon Musk tornou-se a pessoa mais rica do mundo no mês passado, com uma fortuna estimada em 185 mil milhões de dólares (cerca de 154 milhões de euros), devido ao aumento das ações da Tesla, tendo ultrapassado o diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos.