O anúncio foi feito pelo cantor, através de comunicado, isto após ter atuado pela última vez nos Estados Unidos, no mês passado, concretamente no Dodger Stadium, em Los Angeles, na companhia de Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile.

“Não poderia estar mais animado por ser a atração principal do palco Pyramid. Com o fim da minha digressão Farewell Yellow Brick Road quase a chegar, não há maneira mais adequada de dizer adeus aos meus fãs britânicos. Eles foram além de brilhantes e apoiaram-me em todos os altos e baixos da minha carreira… Mal posso esperar para abraçar o espírito do maior festival do mundo”, disse Elton John, de 75 anos, em comunicado.

Este será, assim, o seu derradeiro espetáculo em solo britânico, mas o cantor continuará a atuar até final de julho pelo resto da Europa, tendo já alguns concertos marcados antes de concluir a sua carreira.