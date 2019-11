O empresário do ramo da construção então envolveu-se na criação da instituição 'Share the Warmth', para angariar roupas para os sem-abrigo.

Desde 1989 que com a ajuda de muitos colaboradores, Herman Alves já angariou mais de 1.2 milhões de dólares canadianos (823 mil euros) canalizados em mecanismo sociais para combater a pobreza e esteve envolvido no projeto que converteu a igreja de Grace num centro comunitário.

O evento 'Fight Homeless Fundraising' de angariação de fundos, com jantar e atuação do cantor luso-canadiano Remígio Pereira, tem lugar no dia 27 de novembro, no Porto Lounge, no número 3716 da rua Notre-Dame.

Os fundos a angariar que revertem para os centros Le Bon Dieu dans la rue, para o La rue des Femmes e para a Mission Old Brewery, instituições de apoio aos mais necessitados.

Segundo dados do governo local, existiam no Quebeque no ano passado, 5.789 pessoas visíveis a viveram nas ruas da província, cerca de 76 em 100 mil residentes, numa sinalização que ocorreu na primavera de 2018.

Só em Montreal existiam 3.149 pessoas sem-abrigo, um ligeiro aumento comparativamente com 3.016 em 2017.