"A IA pode acelerar a descoberta e o desenvolvimento de soluções de sustentabilidade, como materiais com baixo teor de carbono, produção e armazenamento de energia renovável e culturas resistentes ao clima. Embora a IA já esteja a contribuir para descobertas relacionadas com a sustentabilidade, o seu potencial transformador está apenas a começar", começou por dizer a especialista em sustentabilidade, prevendo o que poderá acontecer nos próximos anos.

"A produção de alimentos vai ter de subir muito nos próximos anos. Em 2050, por exemplo, teremos de duplicar a sua produção e a IA vai ajudar nisso. Fazer isso de maneira sustentável, enquanto a quantidade de água e de terras disponíveis diminui, é um desafio. Na Microsoft já trabalhamos com agricultores de todo o mundo, estamos numa emergência mundial no que à produção de alimentos diz respeito e a IA está cá para ajudar, não tenham dúvidas. Trabalhamos para dar aos produtores dados e IA, de forma a que possam melhorar a produtividade das suas quintas", salientou Melanie, dando como exemplo o programa Farm Vibes da Microsoft.

A agricultura é um dos maiores contribuintes para as alterações climáticas, tal como a degradação do uso dos solos e a desflorestação. Mas a agricultura está também entre as mais afetadas pelas mesmas. Os agricultores dependem de condições meteorológicas previsíveis para as suas práticas de gestão agrícola, e eventos climáticos inesperados, por exemplo, calor elevado, inundações, etc. E é aqui que o Farm Vibes entra.

"Ajudamo-los, com este programa e a IA, a adotarem práticas agrícolas sustentáveis, como a remoção do carbono adicional. Este programa serve também para que tenhamos mais dados sobre as explorações agrícolas, só assim poderemos estimar as emissões. Queremos que os agricultores venham ter connosco, para que dentro de três dezenas de anos possamos estar preparados para duplicar a tal produção de alimentos", salientou a responsável da Microsoft, referindo depois que com este projeto, muitos "investigadores, profissionais e cientistas de dados poderão construir tecnologias digitais acessíveis para ajudar os agricultores nas suas quintas, mas também a adaptarem-se ao clima através da previsão de variações climáticas, e a determinar as práticas de gestão corretas que podem ser lucrativas e ajudar a melhorar a saúde do solo".

De acordo com a Microsoft, por exemplo, nos Estados Unidos, a tecnologia já tem auxiliado quem está há mais de um século no campo. Auxílio na determinação da profundidade correta que as sementes devem ser plantadas, com base na humidade do solo, e informa ao agricultor como diferentes culturas podem ajudar a não desgastar os nutrientes do campo. “O Project FarmVibes permite-nos criar a quinta do futuro. Aqui, mostramos o impacto que a tecnologia e a inteligência artificial podem ter na agricultura”, lê-se no site da multinacional, dando exemplo de um agricultor que duplicou a sua margem de lucro com os sistemas da Microsoft já no primeiro ano de utilização. “Para mim, o sistema traz uma enorme economia de tempo e dinheiro, além de ajudar a controlar os riscos que existem na produção rural.”