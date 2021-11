Apelidada de "Sphinx", a mancha de neve mais resistente do Reino Unido encontra-se na Braeriach, a terceira montanha mais alta da Escócia, a 1.296 metros de altitude, perto de Aviemore. Nas últimas semanas, encolheu para o tamanho de uma folha de papel A4, antes de finalmente desaparecer em clima ameno, conta o The Guardian.

Segundo os registos, esta é a oitava vez em 300 anos que tal acontece: a mancha derreteu completamente em 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017 e 2018. Antes de 1933, pensa-se que tenha derretido por completo no século XVII.

Iain Cameron, perito que estuda manchas de neve na Escócia há 25 anos, disse que o aquecimento global é um factor significativo para o sucedido. "Quão irónico e previdente é que a nossa mancha de neve mais duradoura tenha derretido pela terceira vez em cinco anos, mesmo na véspera da COP26. Antes do ano 2000 tinha derretido apenas três vezes nos últimos 150 anos", apontou.

Cameron, autor do livro "The Vanishing Ice", referiu que o tempo mais quente, causado pela crise climática, "parece ser a explicação lógica" para o aumento da taxa de derretimento. "Está a cair menos neve agora no inverno do que na década de 1980 e mesmo na de 1990".

Um relatório encomendado pela autoridade do parque nacional de Cairngorms e publicado no ano passado dizia que a cobertura de neve em declínio tinha sido observada na montanha de Cairngorm desde o Inverno de 1983/84. Os investigadores também notaram uma tendência para um clima cada vez mais quente desde os anos 60 — e sugeriram que até 2080 vão existir alguns anos com muito pouca ou nenhuma neve no local.