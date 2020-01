Do "querer" da população daquelas freguesias rurais do concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, nasceu um projeto comunitário que envolve, há mais de 10 meses, "cerca de 50 habitantes" e que vai resultar, nos dias 25 e 26, na primeira edição do evento "O Campo em Festa".

Mais do que o cozido à portuguesa, confecionado com produtos "100% biológicos", que vai servido em travessas e pratos de barro, aquelas aldeias de montanha querem transmitir às novas gerações o "saber de uma vida rural, trabalhando a terra e criando o gado".

Aos habitantes das aldeias de Anhões e Luzio, localizadas no vale do Gadanha, a sensivelmente 15 quilómetros da sede do concelho, o projeto comunitário juntou 300 alunos de escolas do primeiro ciclo de ensino básico que, desde abril do ano passado, têm ajudado a cuidar das sementeiras nos campos e a alimentar os animais, no curral.

"O mais importante é mostrar que as freguesias rurais existem, mas estão um bocado esquecidas. Também queremos demonstrar que os produtos químicos não são necessários para termos os alimentos saudáveis de que precisamos para uma alimentação sustentável", afirmou hoje à Lusa, o presidente da União de Freguesias de Anhões e Luzio, Amâncio Alves.

Em abril do ano passado, nos campos das duas aldeias foram semeadas as batatas e as couves galegas. Em julho, o projeto comunitário comprou 16 porcos e 225 galinhas.

"Os campos foram adubados com o estrume recolhido nos currais e os animais alimentados com milho e mistura de sementes", explicou autarca.

O fumeiro e os enchidos para o cozido foram feitos pelas "mãos experientes" das pessoas das aldeias vizinhas.