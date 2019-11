As novas tarifas vão estar em vigor durante todo o mês de dezembro e fazem parte do pacote da Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes, que decidiu aplicar a tranche a que teve direito do PART - Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos transportes públicos na redução de 90% do preço dos bilhetes nas 76 carreiras que servem os nove concelhos do território.

A medida está em vigor desde o dia 20 de novembro, mas em Bragança só começa a ser aplicada a partir do dia 01 de dezembro, o que na prática significa segunda-feira, já que os transportes municipais não funcionam ao fim de semana.

A medida entra em vigor mais tarde nos STUB porque foi necessário adaptar o serviço aos novos preços, segundo o presidente da Câmara, Hernâni Dias.

De acordo com a nova tabela, a que a Lusa teve acesso, os transportes municipais de Bragança que servem a cidade e várias aldeias, vão ter, a partir de segunda-feira, bilhetes a 10 cêntimos nos circuitos urbanos e alguns rurais e no máximo de 20 cêntimos nos circuitos mistos, que permitem viajar na cidade e aldeias.

Os carregamentos mensais para passe social passam de um mínimo de 24 euros para 2,40 euros e de um máximo de 45 euros para 4,5 euros.

Os STUB de Bragança juntam-se assim às restantes carreiras do território da CIM que, com a exceção da rede expresso, têm em vigor uma redução de 90% no preço das viagens nos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Mirandela, Vimioso, Vila Flor, Alfândega da Fé, Mogadouro e Miranda do Douro.

A população dos nove concelhos pode viajar por todo o território até ao final do ano por apenas alguns cêntimos. A título de exemplo, uma viagem entre Bragança e Mirandela fica a cerca de 60 cêntimos, enquanto até aqui o bilhete custava seis euros.