O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) alertou hoje que os meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) alocados aos bombeiros são “manifestamente insuficientes” no distrito de Bragança.

“São manifestamente insuficientes. À medida que nos afastamos das grandes cidades, principalmente nas zonas do interior – e o distrito de Bragança é um dos mais fustigados – aquilo que o INEM investe e suporta é uma ambulância por cada concelho, o que é pouco”, disse o presidente do órgão sindical, Rui Lázaro, em entrevista à agência Lusa.

Contactado pela agência Lusa, em resposta o INEM assegurou que o acordo celebrado a 28 de fevereiro com a LBP ”vai atualizar de forma muito significativa os subsídios a atribuir pelo INEM aos Corpos de Bombeiros, de forma a garantir a sustentabilidade do serviço”.

O subsídio pago pelo INEM às corporações de bombeiros será aumentado em 2.000 euros por mês, passando de 6.690 euros para 8.690.

“Ao mesmo tempo, este acordo vai promover uma maior e melhor cobertura nacional da rede de emergência médica, com especial foco nas regiões do interior do país, aumentando-se em número e em disponibilidade os meios a acionar pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM”, assegurou o INEM numa nota escrita.

Em Bragança, são 12 concelhos e existem 15 corpos de bombeiros. Três deles — Torre de Dona Chama (Mirandela), Sendim (Miranda do Douro) e Izeda (Bragança) – são postos de reserva em vez dos chamados Postos de Emergência Médica (PEM), protocolados com o INEM.

Nos casos dos postos de reserva, o serviço é na mesma adjudicado pelo INEM, mas a ambulância e tripulação a utilizar em caso de ativação são da responsabilidade dos bombeiros.

Quanto à identificação dos novos PEM a abrir, “vai resultar de um estudo conjunto realizado pelo INEM e LBP, tal como previsto no acordo”.

O INEM disse ainda que, em conjunto com a LBP, vão monitorizar “de forma permanente a eficácia e a qualidade do socorro pré-hospitalar” ao abrigo deste novo protocolo, prometendo atuar “sempre que necessário para melhor adequar o sistema às necessidades dos cidadãos”.

Neste momento, o INEM tem 448 PEM em todo o país, que são operados por elementos dos bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa, estabelecidos através de protocolos de colaboração.

Dos 448 PEM, “426 operam fora dos concelhos de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro e Faro”, segundo os dados fornecidos pelo INEM.

No distrito de Bragança, existem 13 PEM, 2 no concelho de Bragança e um por cada um dos restantes concelhos do distrito.

“Para além dos PEM, e dos meios próprios do INEM, existem ainda 102 Ambulâncias Reserva do INEM em todo o país, trÊs das quais no distrito de Bragança”, informou ainda o INEM.