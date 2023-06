Noutra publicação, Putin era acusado de ter “premido o gatilho da guerra civil, Em vez de mandar um ou dois degenerados para a reforma, deu a ordem para neutralizar a unidade mais pronta para o combate na Rússia. A vida de um ou dois traidores foi colocada acima de 25 mil heróis. Quem é o mau neste conflito já é óbvio”, lê-se no post, que termina com a certeza de uma “vitória” para o grupo Wagner.

No seu perfil oficial, o grupo Wagner disse estar a “defender” a Rússia do “fascismo”. E deixou vários ‘recados’ a Putin, que acusam de ter “pisoteado as ordens e medalhas” dos mercenários que defenderam a “pátria com sangue e suor”.

“Porque é que não responde às perguntas dos veteranos? Porque é que só vê os seus problemas? Como defender Moscovo e Rublyovka? Não vê o que está a acontecer na periferia!”, acusam.