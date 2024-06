“Foram cerca de 0,8% mais do que a AD. Alguém até poderia dizer que foi mesmo por poucochinho”, disse Sebastião Bugalho, ao intervir depois de serem conhecidos os resultados provisórios das eleições europeias, numa alusão a palavras do socialista António Costa nas europeias de há dez anos, quando era secretário-geral do PS António José Seguro.

Sebastião Bugalho disse que, no mesmo espírito de cultura democrática que considera ter definido a candidatura da AD, felicitou Marta Temido “de viva voz”.

Mas, assegurou, "este não é um dia de derrota para a Aliança Democrática, e é importante que isso fique claro”, disse, salientando o aumento de votação que a Aliança teve face a 2019.

Depois das intervenções, a noite terminou com os presentes a cantarem o hino e a abanarem as bandeiras da coligação em tom festivo.

*Com Lusa