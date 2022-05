A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, terminava hoje às 23:59.

"Foi ainda prorrogada a declaração da situação de alerta em todo o território nacional continental, até às 23:59 do dia 31 de maio, mantendo-se inalteradas as medidas atualmente em vigor", afirmou Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa relativa ao Conselho de Ministros de hoje.

Em 21 de abril, o Governo tinha aprovado o fim do uso obrigatório de máscara, mantendo a sua utilização obrigatória nos estabelecimentos de saúde, serviços de saúde e estruturas onde residam pessoas especialmente vulneráveis, bem como nos transportes coletivos.

Por outro lado, deixou de ser exigido o certificado digital covid-19 na modalidade de teste ou de recuperação, ou outro comprovativo de realização laboratorial, para o acesso às estruturas residenciais e para as visitas a estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde.

No mesmo dia, o Conselho Ministros decidiu revogar o regime do formulário de localização de passageiros (Passenger Locator Form), deixando de ser obrigatório o seu preenchimento pelos passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal continental ou de navios cruzeiro quando atraquem em Portugal continental.

Estas alterações foram justificadas, na altura, tendo em conta a "evolução positiva no que respeita à situação epidemiológica em Portugal".

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quinta-feira, na sequência da reunião de Conselho de Ministros, uma alteração ao regime das taxas moderadoras. Nos termos da lei base 24, a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários vai sofrer mudanças.

No contexto desta base, estão previstas dispensas de taxas moderadores com o objetivo de garantir que são aplicadas de forma a "orientar o fluxo de utentes na utilização do SNS conduzindo-os para os locais de prestação mais adequada" e "manter o controlo do risco moral da utilização indevida de serviços."

“A partir de junho, apenas será devida a cobrança de taxas moderadoras - dentro daquilo que tinham sido os compromissos assumidos na lei de bases da saúde e no Orçamento do Estado - na circunstância de haver utilização de serviços de urgência que não é referenciada pela linha SNS24 ou pelos cuidados de saúde primários, e ainda a possibilidade de essa dispensa também acontecer quando não há uma referenciação, mas as pessoas são encaminhadas para internamento”, explicou.

Num briefing do Conselho de Ministros no qual estiveram também presentes a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a governante destacou o “progressivo alargamento” da dispensa do pagamento das taxas moderadoras, afirmando que, com esta alteração ao regime, “fica cumprido o último ponto do compromisso assumido pelo Governo” na eliminação de barreiras de acesso a cuidados de saúde.

Esta quinta-feira, António Costa tem a agenda ocupada ainda pela Conferência internacional de doadores para a Ucrânia, onde participa por videoconferência. O primeiro-ministro participa ainda na sessão comemorativa do Dia Mundial da Língua Portuguesa, organizada pelo Instituto Camões, no Museu do Teatro, em Lisboa, que conta também com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Já como secretário-geral do PS, António Costa vai apresentar o Orçamento do Estado 2022 aos militantes, em Vila Nova de Gaia.