“Interessa que não deitemos a perder o trabalho das últimas semanas. [...] Estamos na terceira quinzena de estado de emergência, precisamos de reforçar a confiança de que este é o caminho que todos temos de continuar a percorrer e infelizmente não há atalhos”, começou por reforçar o secretário de Estado da Saúde.

O "aumento do número de testes não se reflete num aumento proporcional de amostras positivas", explicou António Sales na habitual conferência diária da Direção-Geral da Saúde em que foi anunciado o aumento mais baixo de novos casos positivos desde o dia 20 de março.

O secretário de Estado da Saúde aproveitou ainda por anunciar que Portugal vai ter cinco mil testes rápidos que permitirão obter um resultado em cerca de uma hora. No entanto, o uso dos mesmos terá indicações específicas com António Sales a sublinhar que estes devem ser utilizados, "preferencialmente em ambiente hospitalar", em serviços de "urgência, pré-cirurgia ou tratamentos no âmbito da oncologia".

Desde o dia um de março já foram realizados 224 mil testes, dos quais "10,5% tiveram resultado positivo".

Portugal regista hoje 657 mortos associados à covid-19, mais 28 do que na quinta-feira, e 19.022 infetados (mais 181), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de quinta-feira, em que se registavam 629 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 4,5%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 181 casos do que na quinta-feira, representando uma subida de 0,96%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (377), seguida pelo Centro (148), pela região de Lisboa e Vale Tejo (119), do Algarve (9) dos Açores (4), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira.