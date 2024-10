Esta foi uma investigação liderada pela Gendarmaria Francesa (Gendarmerie Nationale), que envolveu o Corpo de Carabinieri Italiano (NAS Carabinieri) e a Polícia Federal Suíça (Police Federale Swiss), apoiada pela Europol e Eurojust. A rede criminosa falsificou vinho tinto francês, e cobrava até 15.000 euros por garrafa. O vinho falso foi forjado em Itália, depois entregue a um aeroporto italiano e exportado para venda a valor de mercado.

A operação resultou em: 6 prisões, 14 investigações sobre localização em Torino e Milão e apreensões várias nomeadamente uma grande quantidade de garrafas de vinho de diferentes domínios de Grand Cru falsificados, adesivos para vinho e produtos de cera, ingredientes para reabastecer vinho, máquinas técnicas para tampar garrafas, produtos de luxo e equipamentos eletrónicos avaliados em 1,4 milhões, além de cerca de 100.000 euros em dinheiro e documentos.

Segundo comunicado da Europol, o modus operandi desta rede criminosa, combinado com as características das falsificações, levou os investigadores a estabelecer um elo com uma investigação anterior apoiada pela Europol que também fazia falsificação de vinho DOP.

As ligações entre as duas investigações também foram encontradas ao investigar os fabricantes de tampas e rolhas, e as impressoras de rótulos. Esta investigação, que tinha sido encerrada em 2015, envolveu um cidadão russo que também estava ligado a esta investigação.

Em 2014, um traço latente foi descoberto no verso de um rótulo, o que agora foi a peça para encontrar uma ligação com um indivíduo já conhecido pelas autoridades de um caso anterior semelhante. A investigação sobre uma rede internacional de falsificação de vinhos luxuosos levou à prisão de um indivíduo russo associado a dois produtores de vinho, cidadãos italianos. No entanto, desde 2019, novas falsificações surgiram na Europa, especificamente nos mercados suíço e italiano. As investigações realizadas mostraram que as antigas garrafas falsas ainda estavam a ser vendidas, juntamente com novas com cópias dos novos recursos de segurança.