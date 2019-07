O relógio marcava as 10:30 quando no campo de futebol da Associação Desportiva de Carvalhosa, no Marco de Canaveses, 35 idosos do Centro Social da Carvalhosa se preparavam para defrontar alguns dos colegas do centro de dia numa batalha de 'paintball'.

Vestidos a rigor e prontamente artilhados, lá se dividiram em equipas de três e quatro elementos para, atentamente, ouvirem as muitas regras e avisos dos técnicos do 'Paintball Amarante' antes de entrarem em campo.

"Estão todos prontos? Vamos começar", gritou o técnico e, se de imediato apenas se ouviu um pequeno silêncio, não tardou o momento em que as bolas de borracha se fizeram ouvir.

Fora do campo, os restantes idosos gritavam, batiam palmas e incentivavam os colegas a saírem detrás dos insufláveis. Todos arriscaram. Se alguns correram vagarosamente em direção aos adversários, outros chegaram mesmo a colocar-se de joelhos para os 'abater', ou seja, para os eliminar do jogo.