A aplicação foi lançada em 100 países é competição direta com o Twitter, liderado por Elon Musk. O aplicativo de Musk mudou as suas regras recentemente, fazendo com que o lançamento da aplicação pela empresa rival Meta tenha ganho um significado diferente.

Nas suas redes sociais, Mark Zuckerberg afirmou: "Uau, 30 milhões de contas. Diria que estamos diante de algo excepcional, mas ainda temos muito trabalho pela frente para construir o aplicativo".

Para o CEO do Instagram, também pertencente à META, o objetivo é que a Threads "possa ser uma plataforma aberta e acolhedora ao debate".

De recordar que por enquanto a META não disponibilizou a aplicação aos residentes da União Europeia.