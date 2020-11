Um produtor de batata doce de Peniche que obteve este ano um exemplar com 40 quilogramas vai candidatá-lo ao Guinness - Livro de Recordes do Mundo como a batata doce mais pesada do mundo.

Depois de pesado pelas entidades locais, numa balança devidamente certificada, o tubérculo vai ser sujeito a candidatura, informou o município.

As batatas vão estar em exposição na Feira de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, na sexta-feira.