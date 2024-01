Estes dados foram obtidos pelo Partido Nacional Escocês (SNP) e citados pelo jornal The Guardian. Segundo a publicação, este valor de 90 mil libras (104 mil euros) corresponde à compra de 1.589 garrafas de champanhe.

Para o partido, estes dados significam que esta revelação de gastos em champanhe prova que os Lordes são “arcaicos e desfasados da realidade”, num momento de uma crise profunda de custo de vida no país.

“Um parlamento onde Lordes não eleitos bebem e recebem 342 libras (394 euros) por dia apenas por comparecer não é um parlamento adequado para representar o povo”, disse Tommy Sheppard, deputado do SNP, citado pelo jornal britânico.

Os números divulgados após um pedido de informação mostraram que, ao longo do ano, 1.589 garrafas de champanhe foram compradas a um custo total de 88.987 libras – cerca de 56 libras (65 euros) cada. O custo aumentou ligeiramente em relação ao total de 2022, quando 1.580 garrafas foram vendidas a um custo de 85.462 libras (98.604 euros).

O SNP não tem representantes na Câmara dos Lordes.

Em declarações ao The Guardian, um porta-voz da Câmara dos Lordes disse que todas as bebidas alcoólicas vendidas na Câmara dos Lordes, incluindo champanhe, foram vendidas com lucro.

“A maior parte do champanhe vendido pela Câmara dos Lordes é comprado pelos visitantes na loja de presentes e consumido fora do parlamento por membros do público, ou vendido em banquetes a organizações ou indivíduos que organizam eventos na Câmara dos Lordes”, acrescentou o porta-voz. “Não é pago pelo contribuinte”, referiu ainda.

Recorde-se que a Câmara dos Lordes (em inglês: House of Lords) é a câmara alta do parlamento do Reino Unido. Esta parte do parlamento britânico é um corpo não eleito, formado por 2 arcebispos e 24 bispos da Igreja Anglicana (Lordes Espirituais), e 766 membros da nobreza britânica. Os membros da Câmara dos Lordes são nomeados pelo Rei sob conselho do Primeiro Ministro.